За год ученые обнаружили 70 неизвестных животных - вымерших и живых

В мире животных
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крошка опоссум из Перу попался науке.

Крошка опоссум из Перу попался науке.

Открытия охватывают поразительное разнообразие форм жизни.

Исследователи Американского музея естественной истории описали в прошлом году более 70 новых видов живых существ — от крошечных насекомых до пернатых динозавров. Открытия охватывают поразительное разнообразие форм жизни: динозавры, млекопитающие, рыбы, рептилии, насекомые, паукообразные, морские беспозвоночные и даже один ранее неизвестный минерал.

Часть находок стала результатом недавних полевых экспедиций, но многие виды обнаружили буквально на музейных полках — среди образцов, которые хранились десятилетиями в ожидании новых технологий и свежего научного взгляда. «Эти открытия напоминают нам, как много ещё предстоит узнать о жизни на нашей планете», — отметила старший вице-президент музея Шерил Хаяси.

Среди самых любопытных находок — крошечный мышиный опоссум Marmosa chachapoya с необычайно длинным носом и хвостом. Его обнаружили в национальном парке Рио-Абисео в отдалённом уголке перуанских Анд, где когда-то жил доколумбовый народ чачапойя, в честь которого и назвали новый вид. Мало какие мышиные опоссумы встречаются на такой высоте.

Настоящей сенсацией стали два вида плодовых мушек с Филиппин, у самцов которых ротовой аппарат превратился в твёрдые «челюсти» — редчайшая особенность для мух. Учёные полагают, что эти структуры помогают удерживать самку во время ухаживания. Самое удивительное, что образцы были собраны ещё в 1930-х годах, но изучены только сейчас.

Палеонтологи тоже не остались в стороне. На шотландском острове Скай нашли юрскую рептилию Breugnathair elgolensis с крючковатыми зубами, как у питона, и телом, похожим на гекконье, — это одна из древнейших относительно полных ископаемых ящериц, проливающая свет на происхождение змей и ящериц. А в Китае описали двух пернатых динозавров возрастом около 125 миллионов лет. Один из них, Huadanosaurus sinensis, сохранился вместе со скелетами двух млекопитающих в брюшной полости — останками своего последнего обеда.

zzq11.png

Второй, Sinosauropteryx lingyuanensis, был обнаружен более десяти лет назад и изначально ошибочно определён как примитивная «птица».

Ещё одна палеонтологическая находка — животное размером с белку Camurocondylus lufengensis, жившее в раннем юрском периоде на территории современного Китая между 174 и 201 миллионом лет назад. Исследование этого вида показало, что эволюция челюсти современных млекопитающих была сложнее, чем считалось ранее.

Морской мир тоже преподнёс сюрпризы. Учёные описали новый род и вид морской анемоны Endolobactis simoesii с бахромчатыми выростами на лопастях — это открытие довело число известных видов анемон в атлантических водах Мексики до 24. На острове Антикости в Квебеке обнаружили ископаемую морскую лилию Anticosticrinus natiscotecensis с уникальным рисунком пластинок на теле. Морские лилии — древняя группа животных, родственная морским звёздам и морским ежам, существующая и по сей день.

Среди рыб особого внимания заслуживает цихлида Paretroplus risengi с северо-запада Мадагаскара (на фото),

Paretroplus-damii.jpg

которую обнаружили более 20 лет назад, когда ведущий автор исследования был ещё аспирантом. Вид отличается уникальной брачной окраской. В реке Конго нашли два новых вида сомов-присосок — Chiloglanis kinsuka и Chiloglanis wagenia. Эти близкородственные виды прекрасно приспособлены к жизни на речных порогах и разделены расстоянием почти в 1600 километров.

Из Республики Конго описали крупноглазую рыбу Labeo niariensis, которую долгое время путали с другими видами, — она была собрана между 2010 и 2013 годами. А во Вьетнаме обнаружили пескаря-присоску Supradiscus varidiscus, который 25 лет пролежал на музейной полке после сбора, — это первый представитель рода, найденный в этой стране.

Больше всего новых видов пришлось на насекомых — 47 описаний, преимущественно пчёл. Среди них «плюшевая» пчела Habropoda pierwolae из Вьетнама, пчела-кукушка Xiphodioxys haladai с длинными шипами на спине, похожими на мечи, роющая пчела Anthophora brunneipecten из Чили с маленьким гребешком на мордочке для сбора пыльцы, и ископаемый шмель Bombus messegus из кратерного озера Энспель в Германии, всё ещё несущий на себе пыльцу. Четыре вида мелких «соковых» мух обнаружили в доминиканском янтаре возрастом 17 миллионов лет — они попали в ловушку, когда древесная смола была ещё мягкой. Современные представители этого семейства питаются соком раненых деревьев.

Находка выявила неожиданную связь между Карибским бассейном и Северной Америкой, тогда как обычно такие связи прослеживаются с Центральной и Южной Америкой.

Не обошлось и без паукообразных: скорпион Hemiscorpius jiroftensis из Ирана, яд которого интересен фармацевтам (на фото),

119599850_2311068439038446_8798091780733401906_n.jpg

гигантский жгутоногий паук Mastigoproctus spinifemoratus из Мексики, найденный в коллекции Калифорнийской академии наук, короткохвостый жгутоногий паук Jipai longevus из венесуэльской Амазонии и слепой пещерный паук Cryptocellus armasi из Венесуэлы (на фото).

article_53812_cover_en_US.jpg

А пыльцевую осу Metaparagia cuttacutta — уже десятый вид этого рода — учёный описал, застряв в Австралии на восемь месяцев во время пандемии COVID-19.

Среди находок оказался и новый минерал — люкасит-(La), обнаруженный в вулканической породе в России. Международная минералогическая ассоциация официально утвердила его в этом году, а типовой образец теперь хранится в постоянной коллекции музея.

#животные #наука #природа #открытия #палеонтология #исследования
