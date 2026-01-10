Baltijas balss logotype
Влияние табачного дыма на домашних животных: результаты исследования

Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Многие знают, что капля никотина может убить лошадь, но как обстоят дела с собаками? Эти животные гораздо чаще контактируют с людьми и сильно привязаны к своим хозяевам, что означает, что они постоянно вдыхают табачный дым, если их владельцы курят.

 

Чтобы определить, является ли пассивное курение у собак серьезным риском для развития онкологических заболеваний, группа ученых из Университета Пердью в США провела исследование. Результаты работы были опубликованы в журнале The Veterinary Journal.

Методология исследования

Команда специалистов из Университета Пердью совместно с ветеринарами стремилась выявить основные факторы, влияющие на вероятность возникновения рака у шотландских терьеров старше шести лет. Эта порода собак имеет высокую предрасположенность к раку мочевого пузыря — по сравнению с другими породами, риск развития уротелиальной карциномы у них в двадцать раз выше. Данное заболевание часто приводит к летальному исходу.

В течение трех лет под наблюдением находились 120 терьеров. Ученые также опрашивали владельцев о физической активности животных, условиях их проживания, предпочтениях в питании и наличии других заболеваний. Особенно их интересовал вопрос о курении хозяев, так как этот фактор повышает риск онкологии у людей.

У собак также брали образцы мочи для проверки на наличие метаболита никотина — котинина, который образуется в организме как курильщиков, так и пассивных курильщиков. Иногда котинин обнаруживался в моче даже у тех собак, чьи владельцы не курили, вероятно, из-за того, что они обнюхивали окурки на улице или одежду хозяев, вернувшихся из кальянной.

Увеличение риска в шесть раз

В результате у 32 из 120 терьеров была диагностирована уротелиальная карцинома, и большинство из них жили с курящими хозяевами. Ученые признали этот фактор самым значительным, так как он увеличивал риск развития рака в шесть раз.

Кроме того, на развитие онкологических заболеваний у собак влияли такие факторы, как жизнь в городских условиях или рядом с болотами, перенесенные заболевания мочевыводящих путей, наследственность, воздействие канцерогенных химических веществ, а также онкогенные вирусы и бактерии.

Таким образом, ветеринары делают вывод, что курение рядом с собакой, независимо от ее породы, может негативно сказаться на ее здоровье.

Читайте нас также:
