Как различить играющих котиков и дерущихся

В мире животных
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как различить играющих котиков и дерущихся

Котики часто развлекаются друг с другом, однако их забавы порой перерастают в настоящие драки. Наблюдая за игрой котиков, можно заметить, что различить игру и драку бывает довольно сложно.

 

Исследователи из Университета ветеринарной медицины и фармации в Кошице и Линкольнского университета решили выяснить, какие поведенческие признаки помогают отличить играющих котиков от дерущихся. Для этого они проанализировали 105 видеороликов с котиками на YouTube (такую работу, безусловно, можно пожелать каждому).

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, описаны несколько групп поведенческих характеристик, позволяющих понять, что именно делают коты и кошки друг с другом. В первую очередь, они могут просто ничего не делать: кошка лежит или сидит на месте. Либо котик может заниматься собой: вылизываться, перемещаться по комнате или играть с игрушками. Однако, когда начинается взаимодействие между котами, это может перерасти в борьбу: один котик хватает другого передними лапами и притягивает к себе, чтобы укусить и затем отпустить, или пнуть задними ногами, или предпринять что-то подобное. Взаимодействие может быть менее активным, когда котик просто потягивается и тянется к другому котику. Также они могут гоняться друг за другом. Все эти действия могут сопровождаться – или не сопровождаться – различными звуками: мяуканьем, урчанием, шипением и т.д.

В общем, оказалось, что когда котики борются друг с другом, чаще всего это означает игру – безобидные укусы и легкие силовые приемы. Важно отметить, что игровая борьба должна проходить в тишине. Если же начинают звучать вяканье и бурчание, это уже с большой вероятностью указывает на агрессивное выяснение отношений. Аналогично, агрессии часто сопутствует погоня друг за другом. Но у котиков также существуют промежуточные формы взаимодействия, когда это вроде бы и игра, и драка одновременно – они могут гоняться друг за другом, но без злобы, и издают не слишком громкие звуки – те, у кого есть несколько котиков, наверняка неоднократно это наблюдали.

