Несмотря на то что собака считается лучшим другом человека, многие люди испытывают страх перед этими животными. Это не безосновательно, ведь не все собаки проявляют дружелюбие к незнакомцам и иногда могут быть агрессивными. Как же определить, что собака собирается вас укусить?

Причины укусов собак

Укусы собак зачастую являются сигналом того, что они испытывают дискомфорт, стресс или ощущают угрозу. Важно уметь «читать» предупреждающие знаки и находить подходящие решения для каждой ситуации.

Например, не следует трогать спящую собаку, так как она может испугаться и проявить агрессию. Также собака может укусить, если вы случайно задели болезненную область ее тела. Пожилые или больные собаки нуждаются в большем личном пространстве, особенно в новых условиях. Однако в большинстве случаев собака кусает только в крайних ситуациях.

Вот несколько признаков, указывающих на то, что собака может вас укусить.

Собака рычит

Рычание — это признак дискомфорта или угрозы для собаки. Иногда это может указывать на наличие травмы. Если вы заметили, что ваш питомец стал чаще рычать, возможно, стоит обратиться к ветеринару. В любом случае, это сигнал о том, что собака готова укусить!

Что делать: оцените ситуацию и попытайтесь понять, что именно вызывает у собаки дискомфорт. Если она рычит из-за игрушки или охраняет свою еду, не стоит пытаться отобрать у неё эти вещи. Убедитесь, что собака не находится в тесном контакте с вами. Постепенно отступите и дайте ей время успокоиться.

Собака виляет хвостом влево

Многие не знают, что собаки виляют хвостами в разные стороны. Это может быть признаком как радости, так и тревоги. Важно внимательно наблюдать за хвостом собаки. Если он жесткий, высоко поднят или спрятан между ног, а также движется взад-вперед, это указывает на беспокойство. Расслабленная собака держит хвост в спокойном положении, а виляние вправо свидетельствует о её расслабленности, тогда как влево — о напряжении.

Что делать: наблюдайте за тем, как собака виляет хвостом. Если она счастлива, её движения напоминают танец. Если же хвост неподвижен, лучше предоставить собаке больше пространства.



Тело напряжено

У счастливой собаки тело расслаблено и хвост виляет, тогда как у агрессивной собаки язык тела совершенно противоположный. Она напряжена, хвост опущен и поджат между лапами. Если собака сильно злится, она может немного «присесть», защищая горло от возможного нападения.

Что делать: в такой ситуации лучше соблюдать осторожность. Отойдите и дайте собаке пространство.

Собака облизывает зубы

Когда собаки испытывают дискомфорт, беспокойство или угрозу, они могут отворачивать взгляд, пускать слюни или облизываться. Это явный признак того, что собака может укусить.

Что делать: не приближайтесь к собаке, будьте осторожны и позвольте ей уйти от вас, не преследуя её.