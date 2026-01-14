У собак различных пород наблюдается характерный запах. Если он стал более интенсивным и начал напоминать аромат чипсов или испорченных продуктов, владельцу следует обратить внимание на здоровье своего питомца, предупреждает кинолог Владимир Голубев.

Такой запах обусловлен бактериями, которые размножаются на лапах животного при недостаточной гигиене. Однако не стоит сразу же спешить мыть лапы или шерсть собаки — это может привести к обезжириванию кожи питомца и, как следствие, к более активной работе желез.

Сначала необходимо внимательно осмотреть собаку — запах может возникнуть не только из-за недостаточного ухода, но и по причине проблем со здоровьем.

При наличии сильного запаха лучше всего сначала обратиться к ветеринару.