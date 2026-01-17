Baltijas balss logotype
Американскому биологу удалось успешно омолодить мышей 0 151

В мире животных
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американскому биологу удалось успешно омолодить мышей

По словам профессора, молекулярного биолога из Гарварда Дэвида Синклера, разработана технология продления жизни до сотни лет с применением омолаживающих решений. Правда, проверить ее удалось пока лишь на грызунах.

Коллектив во главе с Синклером начал с омоложения органов зрения пожилых мышей, и им удалось восстановить деградировавшую из-за старости сетчатку, которая состоит из нейронов. А это имеет большое значение, так как эффективное восстановление данных клеток может открыть дорогу к омолаживанию мозга полностью.

Мышам был введен особый состав с ферментами, способными омолодить клетки и даже «обнулить» их возраст. Жидкость называется «коктейлем Яманаки» в честь японского ученого и нобелевского лауреата, открывшего секрет уникального перепрограммирования тканей.

Синклер объясняет: и у мыши, и у человека клетки со временем могут «забыть», как правильным образом функционировать. Отсюда и возникают различные проблемы, будь то морщины или возрастное слабоумие. Иными словами, млекопитающие испытывают старение из-за «программного сбоя», и Синклер продолжает аналогии с компьютерами, утверждая: организм содержит в себе «резервную копию» данных о молодости. А состав Яманаки как раз способствует ее активации, делая клетки вновь юными.

Подобные опыты проводились в 2016 году испанским исследователем Хуаном Бельмонте, однако тогда, наряду с омоложением, проявились побочные эффекты, в частности, развитие опухолей. Синклер скорректировал состав Яманаки и исключил эту «побочку» (по крайней мере, у грызунов).

В планах ученого заняться другими частями тела мышей. О людях же как предмете исследований он пока говорит с осторожностью: необходимо еще многое тщательно проверить.

#наука #биология #грызуны
#наука #биология #грызуны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
