Учёные обнаружили, что некоторые виды акул, такие как бычья акула, обладают эволюционными механизмами, которые защищают их зрение от возрастной дегенерации на протяжении всей жизни.

Исследование показало, что в сетчатке этих акул присутствует высокий уровень особого вещества — сквалена, который действует как антиоксидант, поглощает вредные синие волны света и снижает окислительный стресс — одну из основных причин повреждения клеток сетчатки у человека, включая возрастную макулодистрофию.

Кроме того, у акул в хрусталике глаза обнаружены уникальные кристаллины — белки, которые сохраняют прозрачность на протяжении десятилетий.

Понимание этих биохимических адаптаций открывает новые пути для профилактики и лечения заболеваний глаз у человека. Учёные работают над созданием искусственных антиоксидантов на основе сквалена и изучают способы стабилизации белков хрусталика, чтобы предотвратить развитие катаракты.