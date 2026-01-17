Baltijas balss logotype
Как акулы могут научить нас сохранению зрения на всю жизнь? 0 283

В мире животных
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как акулы могут научить нас сохранению зрения на всю жизнь?

Учёные обнаружили, что некоторые виды акул, такие как бычья акула, обладают эволюционными механизмами, которые защищают их зрение от возрастной дегенерации на протяжении всей жизни.

Исследование показало, что в сетчатке этих акул присутствует высокий уровень особого вещества — сквалена, который действует как антиоксидант, поглощает вредные синие волны света и снижает окислительный стресс — одну из основных причин повреждения клеток сетчатки у человека, включая возрастную макулодистрофию.

Кроме того, у акул в хрусталике глаза обнаружены уникальные кристаллины — белки, которые сохраняют прозрачность на протяжении десятилетий.

Понимание этих биохимических адаптаций открывает новые пути для профилактики и лечения заболеваний глаз у человека. Учёные работают над созданием искусственных антиоксидантов на основе сквалена и изучают способы стабилизации белков хрусталика, чтобы предотвратить развитие катаракты.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #акулы #зрение #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
