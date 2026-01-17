Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маугли в реальной жизни: могут ли животные действительно вырастить человека 0 488

В мире животных
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маугли в реальной жизни: могут ли животные действительно вырастить человека

В «Книге джунглей» Редьярда Киплинга рассказывается о человеческом детеныша Маугли, который был воспитан волками. Но возможно ли это в действительности?

 

В известных фильмах и литературных произведениях, таких как «Тарзан» и «Маугли», иногда встречается сюжет о детях, оставленных родителями по различным причинам в лесу. Несмотря на все трудности, эти дети выживают и становятся частью животного сообщества, в котором были воспитаны. Подобные случаи действительно имели место и в реальной жизни.

Существуют различные причины, по которым дети могут оказаться одни в лесу. Чаще всего они не могут выжить, так как не обладают необходимыми навыками. Однако в редких случаях животные берут на себя заботу о человеческих детях. На сегодняшний день зафиксировано более 20 официально задокументированных случаев, когда дети были воспитаны такими животными, как волки, приматы, медведи, овцы и даже страусы.

Несмотря на количество случаев, когда дети успешно выживали в дикой природе среди животных, вернуть их в человеческое общество, как правило, оказывается невозможным. Если ребенок провел первые годы жизни с человеческими родителями и успел освоить навыки общения и язык, у него есть шанс вновь научиться говорить и социализироваться после возвращения к людям.

Тем не менее, известны случаи, когда дети попадали в общество животных в возрасте до года и проводили там все свои первые годы. Когда такие дети в конечном итоге находились людьми, они часто не могли адаптироваться к человеческому обществу: нередко одичавшие дети сбегали обратно в лес или джунгли. Этот факт подчеркивает, что первые 3-4 года жизни ребенка являются наиболее критическими для его развития.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Американскому биологу удалось успешно омолодить мышей
Изображение к статье: Зимняя спячка: неизвестные факты о природном феномене
Изображение к статье: Почему кошки предпочитают дешевые корма? Объясняет зоопсихолог
Изображение к статье: Откуда хищники получают углеводы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео