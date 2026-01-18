Baltijas balss logotype
Когда из Антарктиды исчезли последние собаки? 0 129

В мире животных
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда из Антарктиды исчезли последние собаки?

В апреле 1994 года, в соответствии с Протоколом об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, с континента были окончательно выведены все ездовые собаки.

Этот шаг положил конец многолетней традиции их использования в полярных экспедициях и логистике. Документ, подписанный странами — участницами договора, ввёл запрет на интродукцию неместных видов в хрупкую экосистему Антарктиды, чтобы предотвратить распространение болезней, таких как собачья чумка, среди местной фауны — тюленей и пингвинов — и избежать нарушения пищевых цепей.

Прощание с последней упряжкой стало эмоциональным событием для полярного сообщества. Оно символизировало переход от эпохи героических, но инвазивных методов освоения континента к современной, более экологически ответственной научной деятельности, основанной на использовании механизированного транспорта. Протокол об охране окружающей среды считается одним из самых строгих и успешных природоохранных соглашений в мире.

#животные #наука #экология #собаки #Антарктида #запрет
