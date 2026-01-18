Современные технологии позволили учёным заглянуть внутрь египетской мумии крокодила, не разворачивая её, и обнаружить поразительную находку возрастом более 2000 лет — последнюю трапезу рептилии.

С помощью компьютерной томографии (КТ) в музее Бирмингема исследователи выявили в желудке животного непереваренную рыбу, всё ещё находившуюся на бронзовом рыболовном крючке. Это указывает на то, что крокодил был пойман, а затем очень быстро, пока тело не начало разлагаться, мумифицирован для ритуальных целей. Наличие крючка также подтверждает описанные античным историком Геродотом методы охоты, при которых крокодилов выманивали на крючок с мясом свиньи.

Важно, что при бальзамировании внутренние органы животного не были удалены, как это часто делалось с человеческими мумиями. Именно это позволило сохранить уникальную «капсулу времени», дошедшую до наших дней.

Дополнительный интерес представляют найденные в кишечнике гастролиты — камни, которые рептилии проглатывают для улучшения пищеварения и регулирования плавучести. Некоторые из них ещё не успели опуститься в желудок, что также может свидетельствовать о внезапной смерти. Мумия, вероятно, принадлежит нильскому крокодилу и датируется периодом активной практики мумификации животных (примерно 2000–3000 лет назад). Она была создана как вотивный дар богу Себеку, олицетворявшему силу вод и плодородие.

Исследование наглядно демонстрирует, как неинвазивные методы — в частности, КТ-сканирование и последующее 3D-моделирование — позволяют получать ценные данные о древних артефактах, не повреждая их, и открывать новые страницы в понимании религиозных практик и взаимодействия человека с природой в Древнем Египте.