Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мумия крокодила со всем содержимым желудка обнаружена в Египте 0 199

В мире животных
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мумия крокодила со всем содержимым желудка обнаружена в Египте

Современные технологии позволили учёным заглянуть внутрь египетской мумии крокодила, не разворачивая её, и обнаружить поразительную находку возрастом более 2000 лет — последнюю трапезу рептилии.

С помощью компьютерной томографии (КТ) в музее Бирмингема исследователи выявили в желудке животного непереваренную рыбу, всё ещё находившуюся на бронзовом рыболовном крючке. Это указывает на то, что крокодил был пойман, а затем очень быстро, пока тело не начало разлагаться, мумифицирован для ритуальных целей. Наличие крючка также подтверждает описанные античным историком Геродотом методы охоты, при которых крокодилов выманивали на крючок с мясом свиньи.

Важно, что при бальзамировании внутренние органы животного не были удалены, как это часто делалось с человеческими мумиями. Именно это позволило сохранить уникальную «капсулу времени», дошедшую до наших дней.

Дополнительный интерес представляют найденные в кишечнике гастролиты — камни, которые рептилии проглатывают для улучшения пищеварения и регулирования плавучести. Некоторые из них ещё не успели опуститься в желудок, что также может свидетельствовать о внезапной смерти. Мумия, вероятно, принадлежит нильскому крокодилу и датируется периодом активной практики мумификации животных (примерно 2000–3000 лет назад). Она была создана как вотивный дар богу Себеку, олицетворявшему силу вод и плодородие.

Исследование наглядно демонстрирует, как неинвазивные методы — в частности, КТ-сканирование и последующее 3D-моделирование — позволяют получать ценные данные о древних артефактах, не повреждая их, и открывать новые страницы в понимании религиозных практик и взаимодействия человека с природой в Древнем Египте.

Читайте нас также:
#животные #археология #Египет #технологии #ритуалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек выпадают усы, и способны ли они без них обойтись?
Изображение к статье: Когда из Антарктиды исчезли последние собаки?
Изображение к статье: Кто же откажет милому питомцу в закуске. Иконка видео
Изображение к статье: Как акулы могут научить нас сохранению зрения на всю жизнь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео