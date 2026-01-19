Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МРТ может навредить питомцу? Ученые нашли риск, о котором владельцам не говорят 0 180

В мире животных
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: МРТ может навредить питомцу? Ученые нашли риск, о котором владельцам не говорят

Вы думали, что магнитно-резонансная томография (МРТ) — вполне безобидная процедура для вашего питомца? Однако это не всегда так. Новое исследование американских ученых показывает: сканирование может привести к ожогам у собак (от поверхностных до глубоких) — с длительным лечением и осложнениями вплоть до ампутации. Почему так происходит и как этого избежать — разбираемся в статье.

Что выяснили ученые

Команда исследователей из Калифорнийского университета провела ретроспективный анализ случаев ожогов, связанных с процедурами МРТ у собак. Хотя МРТ считается безопасным методом диагностики, потому что в нем не используется ионизирующее излучение, но так называемые тепловые повреждения у животных происходят чаще, чем принято думать.

По данным FDA, в 1997–2009 годах было зарегистрировано 419 случаев ожогов у животных во время МРТ, тогда как в период с 2008 по 2017 год — уже 849 прецедентов.

В исследовании изучили пять случаев ожогов у собак в одной ветеринарной клинике. Все они имели характерный линейный след на коже, а тяжесть варьировалась от неглубоких ожогов до поражения тканей с обнажением кости.

В чем причина ожогов

По выводам ученых, основные механизмы, вызывающие ожоги во время МРТ, связаны не с самим магнитным полем, а со взаимодействием электрических компонентов оборудования и тела животного. Эти процессы усугубляются неправильным положением собаки или неизолированными проводами во время томографии.

Чем это чревато для питомца

Исследователи отмечают, что ожоги во время МРТ у собак происходят в 0,035% случаев. Однако эта статистика может быть неполной, так как некоторые легкие или умеренные случаи могут оставаться незамеченными под шерстью животного и могут быть не учтены.

Несмотря на полное заживление ран у всех пяти собак из исследования, тяжесть полученных ими травм привела к более длительному восстановлению, новым финансовым затратам и дополнительному уходу. Поэтому, когда вашему питомцу назначают МРТ, не забудьте обсудить с ветврачом меры предосторожности во время подготовки к процедуре.

Авторы статьи подчеркивают, что МРТ остается важным и в целом безопасным инструментом в ветеринарии. Однако риски тепловых ожогов вполне реальны. Стандартные протоколы должны учитывать возможные механизмы нагрева и включать меры по правильному размещению пациента и изоляции проводов, чтобы защитить животное от травм.

Читайте нас также:
#безопасность #травмы #профилактика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое животное обладает самым сильным ядом?
Изображение к статье: Почему американцы не любят иглошерстов?
Изображение к статье: Подростковый возраст тираннозавра рекса мог длиться десятилетиями
Изображение к статье: Потеря целого поколения: аномальная жара убила тысячи летучих лисиц в Австралии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео