Вы думали, что магнитно-резонансная томография (МРТ) — вполне безобидная процедура для вашего питомца? Однако это не всегда так. Новое исследование американских ученых показывает: сканирование может привести к ожогам у собак (от поверхностных до глубоких) — с длительным лечением и осложнениями вплоть до ампутации. Почему так происходит и как этого избежать — разбираемся в статье.

Что выяснили ученые

Команда исследователей из Калифорнийского университета провела ретроспективный анализ случаев ожогов, связанных с процедурами МРТ у собак. Хотя МРТ считается безопасным методом диагностики, потому что в нем не используется ионизирующее излучение, но так называемые тепловые повреждения у животных происходят чаще, чем принято думать.

По данным FDA, в 1997–2009 годах было зарегистрировано 419 случаев ожогов у животных во время МРТ, тогда как в период с 2008 по 2017 год — уже 849 прецедентов.

В исследовании изучили пять случаев ожогов у собак в одной ветеринарной клинике. Все они имели характерный линейный след на коже, а тяжесть варьировалась от неглубоких ожогов до поражения тканей с обнажением кости.

В чем причина ожогов

По выводам ученых, основные механизмы, вызывающие ожоги во время МРТ, связаны не с самим магнитным полем, а со взаимодействием электрических компонентов оборудования и тела животного. Эти процессы усугубляются неправильным положением собаки или неизолированными проводами во время томографии.

Чем это чревато для питомца

Исследователи отмечают, что ожоги во время МРТ у собак происходят в 0,035% случаев. Однако эта статистика может быть неполной, так как некоторые легкие или умеренные случаи могут оставаться незамеченными под шерстью животного и могут быть не учтены.

Несмотря на полное заживление ран у всех пяти собак из исследования, тяжесть полученных ими травм привела к более длительному восстановлению, новым финансовым затратам и дополнительному уходу. Поэтому, когда вашему питомцу назначают МРТ, не забудьте обсудить с ветврачом меры предосторожности во время подготовки к процедуре.

Авторы статьи подчеркивают, что МРТ остается важным и в целом безопасным инструментом в ветеринарии. Однако риски тепловых ожогов вполне реальны. Стандартные протоколы должны учитывать возможные механизмы нагрева и включать меры по правильному размещению пациента и изоляции проводов, чтобы защитить животное от травм.