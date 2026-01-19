Экстремальная волна жары в Австралии привела к массовой гибели летучих лисиц — жизненно важных опылителей для местных экосистем.

По предварительным оценкам, погибли десятки тысяч особей, включая множество детёнышей и молодняка. Учёные называют произошедшее потерей целого поколения.

Эти животные, особенно сероголовая летучая лисица, и без того находятся под угрозой из-за утраты среды обитания. Тепловой стресс стал для популяций катастрофическим ударом.

Летучие лисицы не могут эффективно охлаждаться при температуре выше 40 градусов, что приводит к массовой гибели в колониях. Подобные события подрывают естественные процессы восстановления численности видов и ставят под угрозу опыление множества местных растений, включая эвкалипты.

Экологи призывают к срочным мерам по защите оставшихся колоний: созданию искусственных точек с водой и тенью, а также к более активным действиям по борьбе с изменением климата, которое делает подобные аномалии всё более частыми.