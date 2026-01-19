Насекомым 2026 года выбран новый для фауны Латвии вид — муравьиный сверчок Myrmecophilus acervorum, сообщили в Латвийском энтомологическом обществе. Представителя этого вида впервые обнаружил в Латвии в 2022 году Александр Балодис.

Как отметили в обществе, находки этого вида делают Латвию самой северной границей его ареала распространения. В соседней Литве муравьиный сверчок был впервые зафиксирован в 2017 году.

Пока не ясно, распространяется ли вид на север под влиянием климатических изменений или ранее оставался незамеченным из-за своих малых размеров и скрытного образа жизни.

Муравьиные сверчки относятся к классу насекомых Insecta и отряду прямокрылых Orthoptera — так же, как более известные кузнечики, саранча и сверчки. Муравьиный сверчок в настоящее время является единственным известным в Латвии видом семейства Myrmecophilidae и рода Myrmecophilus. Всего в этом роде сегодня известно 66 видов.

Интересен и сам видовой термин, который уже подсказывает особенности образа жизни этих насекомых. Муравьиные сверчки являются мирмекофилами и клептопаразитами — это означает, что их выживание полностью зависит от муравьев семейства Formicidae.

Муравьиные сверчки обитают в муравейниках более чем 20 видов муравьев, где крадут и поедают муравьиные яйца, добычу муравьев, а также богатые углеводами и белками выделения, которые производят муравьи.

Почему же такие незваные гости не изгоняются из муравейника? У муравьиных сверчков есть характерные приспособления, позволяющие обманывать обитателей муравейников, имитируя движения муравьев, а также их химические и тактильные сигналы. Поселяясь в новом муравейнике, сверчки постепенно покрывают тело слоем углеводородов, характерных для кутикулы муравьев, что снижает агрессию по отношению к ним.

Как пояснили в обществе,

с первого взгляда муравьиный сверчок может внешне напоминать скорее муравья, чем сверчков или родственных им кузнечиков и саранчу.

Это нетипично мелкие представители отряда прямокрылых — длина их тела не превышает 3,5 миллиметра. Крылья у них полностью редуцированы, а тело имеет темную, красновато-коричневую окраску. При этом у муравьиных сверчков сохраняются характерные для прямокрылых мощные задние ноги.

Хотя многие виды кузнечиков, саранчи и сверчков в Латвии известны своей «музыкой» — звуками, которые они издают при стрекотании, для муравьиных сверчков эта особенность в ходе эволюции оказалась несущественной. Они не издают звуков и не воспринимают их. У других прямокрылых стрекотание играет важную роль в поиске партнера противоположного пола, тогда как самки муравьиного сверчка способны размножаться партеногенезом — из неоплодотворенных яиц.

Именно таким способом в основном размножаются популяции этого вида в Европе.

Популяции состоят преимущественно из самок, а самцы у этого вида были описаны лишь в 2021 году, что делает муравьиного сверчка особенно интересным объектом для исследований. В Латвии до сих пор также наблюдались только самки.

По данным портала Dabasdati, муравьиный сверчок был зафиксирован в Риге, Елгаве и Лиепае. В отличие от других прямокрылых, этот вид встречается на протяжении всего лета: самый ранний известный случай наблюдения в Латвии относится к маю, самый поздний — к августу. В Европе период активности этого вида еще более продолжительный.