Почему кошки мнут лапками мягкие поверхности? 0 330

В мире животных
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки мнут лапками мягкие поверхности?

Иногда поведение кошек, которые мнут мягкие вещи, может показаться странным. Однако, что стоит за этим милым ритуалом?

 

Кошки часто мнут мягкие поверхности, при этом издают мурчащие звуки. Существует несколько теорий, объясняющих такое поведение наших пушистых друзей.

Нередко можно наблюдать, как кошка подминает мягкие вещи перед тем, как устроиться на них и заснуть. Это поведение иногда называют «молочным шагом». Но что оно означает и является ли нормой для домашних питомцев?

На самом деле, точные причины такого поведения остаются неясными. Однако существует несколько гипотез. Одна из них предполагает, что «молочный шаг» — это поведенческий паттерн, сформировавшийся в детстве и не исчезнувший во взрослом возрасте. Во время кормления котенок мял область вокруг соска матери, чтобы стимулировать выделение молока.

Во взрослом состоянии кошка, вероятно, мнет мягкие вещи, когда испытывает радость или удовлетворение, так как связывает это движение с приятными воспоминаниями из своего детства. Это подтверждается тем, что некоторые кошки даже пытаются сосать или лизать поверхность, которую мнут.

Согласно другой гипотезе, такое поведение уходит корнями в дикие времена, когда предки домашних кошек поднимали листву, чтобы создать более мягкую поверхность для сна или родов. Сегодня это поведение может сохраняться на инстинктивном уровне, даже после одомашнивания. Кроме того, такое поведение может служить еще одним способом пометить свою территорию, ведь у кошек в подушечках лап располагаются специальные железы.

Видео