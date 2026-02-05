Эмоции присущи не только людям. Чарльз Дарвин еще в свое время описывал «врожденные» и «эволюционные» эмоции у собак, кошек, шимпанзе и лебедей. Однако они отличаются от человеческих, что часто приводит к ошибкам в их интерпретации.

Понять эмоции домашних животных бывает непросто, особенно когда они не проявляют их явно. В таких случаях на помощь приходит контроль сердечного ритма, который позволяет выявить даже скрытые чувства животных.

Животные не могут verbal сообщать о своих эмоциях, и люди часто неправильно интерпретируют, как чувствуют себя их питомцы. Это может привести к тому, что владельцы, даже с лучшими намерениями, заставляют своих любимцев чувствовать себя хуже. Причина кроется в нашей склонности антропоморфизировать животных, приписывая им человеческие эмоции и выражения, что затуманивает наше понимание их истинных чувств.

Важно научиться распознавать, как животные воспринимают эмоции. Это поможет проявлять больше гуманности и сострадания в моменты, когда это особенно необходимо. Чтобы глубже понять эмоции животных, исследователи обратились к органу, который не обманешь — сердцу. Измеряя изменения пульса животных в ответ на различные ситуации, ученые могут лучше понять, какие чувства испытывают питомцы в тех или иных обстоятельствах.

Эмоциональное возбуждение как у людей, так и у животных можно количественно оценить по частоте сердечных сокращений, измеряемой в ударах в минуту. Использование носимых датчиков сердечного ритма, имплантатов или аналогичных устройств позволяет заглянуть в мир эмоций животных.

Частота сердечных сокращений у животных значительно возрастает во время агрессивных столкновений, таких как драки, и снижается в ходе дружеских взаимодействий, например, при ухаживании за другим животным. К примеру, у серых гусей средняя частота сердечных сокращений во время агрессивных взаимодействий увеличивается с 84 ударов в минуту до 157. Частота сердечных сокращений возрастает еще больше, когда гуси сражаются с противником, превосходящим их по силе. Это свидетельствует о том, что гуси испытывают большее эмоциональное возбуждение во время конфронтации, которую они, скорее всего, проиграют.

Хотя это может быть связано с увеличением физической активности, аналогичный рост пульса наблюдается и у тех особей, которые просто наблюдают за дракой других самцов. Частота сердечных сокращений гусей значительно возрастает, когда в бою участвует их родственник. Кроме того, частота сердечных сокращений также может дать представление о когнитивных способностях животных. Например, у шимпанзе средняя частота сердечных сокращений варьируется в зависимости от того, показывают ли им фотографии агрессивных, дружелюбных или незнакомых шимпанзе. Это указывает на то, что они способны распознавать различные эмоции даже на изображениях.