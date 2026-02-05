Фермеры в Ирландии начали приобретать теплую одежду для телят из-за нехватки соломы для подстилки. Это вынуждает их утеплять каждого теленка.

«На многих фермах наблюдается дефицит соломы. Использование курток для телят может помочь фермерам в решении этой проблемы», – сообщает интернет-издание agriland.ie.

Куртки для телят становятся все более популярными на молочных фермах Ирландии, отмечает издание. Их покупают, чтобы телята не тратили энергию на поддержание температуры тела и могли направить её на рост.

Сообщается, что производители одежды для животных уже реализовали более тысячи курток для телят. Фермеры закупают эту одежду в ожидании весеннего отела. Животноводы утверждают, что куртки помогают телятам согреться, хотя научных обоснований этому пока нет.

Тем не менее, использование курток для телят имеет свои сложности. Их необходимо постоянно поправлять на теленке и следить за тем, чтобы животное не потело.

Еще одной проблемой является необходимость регулярного ухода за такой одеждой. Снять куртку с одного теленка и надеть её на другого не получится – одежду нужно стирать после каждого использования.

«При использовании курток важно стирать их после каждого теленка, так как надевание грязной куртки на новое животное может увеличить риск распространения болезней», – подчеркивает издание.

Ситуацию с нехваткой соломы в стране ранее прокомментировали в организации Animal Health Ireland (AHI). Эксперты рекомендовали фермерам в первую очередь обеспечивать молодняк соломой. Также в организации посоветовали использовать древесную щепу в качестве подстилки вместо соломы.