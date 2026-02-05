Британские исследователи установили, что собаки небольших пород с вытянутыми мордами (долихоцефалы) имеют более долгую жизнь по сравнению с собаками среднего размера с плоскими мордами (брахицефалы). Наивысшая продолжительность жизни была зафиксирована у уиппетов, тогда как минимальная — у французских бульдогов.

Исследовательская группа из британской организации Dog Trust и Ливерпульского университета провела анализ данных о 584,7 тыс. собак, собранных из 18 различных источников, включая заводчиков, ветеринаров, страховые компании, благотворительные организации и исследовательские учреждения. В исследование вошли собаки, относящиеся к одной из 155 чистокровных пород или классифицированные как помеси. Из них 284,7 тыс. собак скончались до внесения их данных в базу.

Собаки были также классифицированы по размеру, полу и форме головы, включая брахицефалов (с плоской мордой), мезоцефалов (с мордой средней длины) и долихоцефалов (с вытянутой мордой).

В результате исследования было установлено, что средняя продолжительность жизни долихоцефалов составляет 13,3 года, тогда как у брахицефалов — 9,1 года для самцов и 9,6 года для самок.

Кроме того, было отмечено, что у чистокровных пород средняя продолжительность жизни выше, чем у метисов (12,7 и 12 лет соответственно), при этом самки в среднем живут дольше, чем самцы (12,7 и 12,4 года). Это опровергает распространенное мнение о том, что помеси более здоровы благодаря генетическому разнообразию, что также должно положительно сказываться на их продолжительности жизни.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты отражают ситуацию исключительно в Великобритании и планируют провести дополнительные исследования, учитывающие данные о «дизайнерских породах», таких как лабрадудль и кокапу. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.