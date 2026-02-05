Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование выявило, какие собаки обладают наибольшей продолжительностью жизни 0 155

В мире животных
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование выявило, какие собаки обладают наибольшей продолжительностью жизни

Британские исследователи установили, что собаки небольших пород с вытянутыми мордами (долихоцефалы) имеют более долгую жизнь по сравнению с собаками среднего размера с плоскими мордами (брахицефалы). Наивысшая продолжительность жизни была зафиксирована у уиппетов, тогда как минимальная — у французских бульдогов.

 

Исследовательская группа из британской организации Dog Trust и Ливерпульского университета провела анализ данных о 584,7 тыс. собак, собранных из 18 различных источников, включая заводчиков, ветеринаров, страховые компании, благотворительные организации и исследовательские учреждения. В исследование вошли собаки, относящиеся к одной из 155 чистокровных пород или классифицированные как помеси. Из них 284,7 тыс. собак скончались до внесения их данных в базу.

Собаки были также классифицированы по размеру, полу и форме головы, включая брахицефалов (с плоской мордой), мезоцефалов (с мордой средней длины) и долихоцефалов (с вытянутой мордой).

В результате исследования было установлено, что средняя продолжительность жизни долихоцефалов составляет 13,3 года, тогда как у брахицефалов — 9,1 года для самцов и 9,6 года для самок.

Кроме того, было отмечено, что у чистокровных пород средняя продолжительность жизни выше, чем у метисов (12,7 и 12 лет соответственно), при этом самки в среднем живут дольше, чем самцы (12,7 и 12,4 года). Это опровергает распространенное мнение о том, что помеси более здоровы благодаря генетическому разнообразию, что также должно положительно сказываться на их продолжительности жизни.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты отражают ситуацию исключительно в Великобритании и планируют провести дополнительные исследования, учитывающие данные о «дизайнерских породах», таких как лабрадудль и кокапу. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эмоции животных: как распознать их чувства
Изображение к статье: Ирландские фермеры начали закупать куртки для телят
Изображение к статье: Опасная процедура: почему удаление когтей у кошек крайне нежелательно
Изображение к статье: Каковы функции хвоста у млекопитающих?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео