Когти — это естественная часть поведения кошек, позволяющая им не только избавляться от отслоившихся слоев, но и снимать стресс, а также хорошо растягиваться. К сожалению, этот процесс не делает когти менее острыми. Во время игр или из-за недовольства животное может легко вас поцарапать. Из-за этого многие владельцы принимают решение об удалении когтей, однако насколько это опасно?

Онихэктомия — это хирургическое удаление когтей у животных, которое сопряжено с множеством осложнений. Прежде всего, следует понимать, что во время операции ветеринар разрезает сустав, чтобы ампутировать часть «пальца» кошки, начиная от последнего сустава и заканчивая кончиком когтя. Этот процесс несет в себе риск серьезной кровопотери и возможности занесения инфекции.

Во-вторых, после такого вмешательства кошка испытывает сильную боль, что требует назначения множества лекарств, которые могут негативно сказаться на ее будущем здоровье. Одно из исследований показало, что у 42% кошек, лишенных когтей, сохранялась длительная боль даже после реабилитации, и около четверти из них хромали. В 15% случаев когти могут в конечном итоге отрасти после операции.

В-третьих, поскольку кошки сильно зависят от когтей для лазания по различным поверхностям, их координация может быть нарушена.

Следует отметить, что удаление когтей не решает основную проблему, из-за которой владельцы прибегают к этой мере — агрессивное поведение. Поэтому даже после операции кот может продолжать прыгать на вас и кусать. Если вас беспокоит состояние мебели, в первую очередь стоит предоставить коту альтернативную когтеточку и обучить его хорошему поведению. Ветеринары могут предложить советы по аккуратному подстриганию когтей.

Уже давно зоозащитники поднимают этический вопрос о целесообразности данной процедуры. В ряде стран Европы, а также в некоторых регионах Канады, США и Австралии эта операция запрещена.