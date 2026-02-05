Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасная процедура: почему удаление когтей у кошек крайне нежелательно 0 87

В мире животных
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасная процедура: почему удаление когтей у кошек крайне нежелательно

Когти — это естественная часть поведения кошек, позволяющая им не только избавляться от отслоившихся слоев, но и снимать стресс, а также хорошо растягиваться. К сожалению, этот процесс не делает когти менее острыми. Во время игр или из-за недовольства животное может легко вас поцарапать. Из-за этого многие владельцы принимают решение об удалении когтей, однако насколько это опасно?

 

Онихэктомия — это хирургическое удаление когтей у животных, которое сопряжено с множеством осложнений. Прежде всего, следует понимать, что во время операции ветеринар разрезает сустав, чтобы ампутировать часть «пальца» кошки, начиная от последнего сустава и заканчивая кончиком когтя. Этот процесс несет в себе риск серьезной кровопотери и возможности занесения инфекции.

Во-вторых, после такого вмешательства кошка испытывает сильную боль, что требует назначения множества лекарств, которые могут негативно сказаться на ее будущем здоровье. Одно из исследований показало, что у 42% кошек, лишенных когтей, сохранялась длительная боль даже после реабилитации, и около четверти из них хромали. В 15% случаев когти могут в конечном итоге отрасти после операции.

В-третьих, поскольку кошки сильно зависят от когтей для лазания по различным поверхностям, их координация может быть нарушена.

Следует отметить, что удаление когтей не решает основную проблему, из-за которой владельцы прибегают к этой мере — агрессивное поведение. Поэтому даже после операции кот может продолжать прыгать на вас и кусать. Если вас беспокоит состояние мебели, в первую очередь стоит предоставить коту альтернативную когтеточку и обучить его хорошему поведению. Ветеринары могут предложить советы по аккуратному подстриганию когтей.

Уже давно зоозащитники поднимают этический вопрос о целесообразности данной процедуры. В ряде стран Европы, а также в некоторых регионах Канады, США и Австралии эта операция запрещена.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эмоции животных: как распознать их чувства
Изображение к статье: Ирландские фермеры начали закупать куртки для телят
Изображение к статье: Каковы функции хвоста у млекопитающих?
Изображение к статье: Существуют ли ядовитые ящерицы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео