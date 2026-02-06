Долгое время считалось, что мангуст способен одолеть любую змею исключительно благодаря своей ловкости. Однако теперь известно, что этот зверек имеет защиту от яда некоторых змей — по крайней мере, кобры.

В составе ее яда содержится токсин, который блокирует передачу импульсов между нервными клетками. У мангустов на белке-рецепторе имеется участок из аминокислот, который связывается с ядом, нейтрализуя его действие. Для борьбы с другими змеями мангуст применяет особую стратегию: он ловко уклоняется от атак противника, прежде чем найти момент для решающего удара.