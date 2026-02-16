В зоопарке Форт-Уорт в Техасе на свет появился детеныш западной равнинной гориллы в результате экстренной операции кесарева сечения. Этот вид находится под угрозой исчезновения, сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, 33-летняя горилла по имени Секани должна была родить естественным путем в середине февраля. Однако у животного неожиданно развились симптомы преэклампсии — серьезного осложнения беременности, которое иногда наблюдается у приматов и проявляется повышением артериального давления.

В связи с опасениями за здоровье как гориллы, так и ее детеныша, ветеринарная команда зоопарка приняла решение о экстренном кесаревом сечении. Они обратились за консультацией к гинекологам, объяснив это тем, что репродуктивные системы человека и гориллы имеют много общего. В операции участвовала местный акушер-гинеколог, доктор Джейми Уокер Эрвин, которая также пригласила анестезиолога и неонатолога. По ее словам, операция стала «потрясающим» событием и «изюминкой» ее карьеры. «Такая возможность выпадает раз в жизни», — приводит издание слова доктора Эрвин.

Детеныша, появившегося на свет, назвали Джамила. К сожалению, Секани не проявила интереса к своему малышу, поэтому в настоящее время специалисты зоопарка обучают другую 24-летнюю самку гориллы по имени Грейси, которая должна будет заботиться о детеныша. «Руководство зоопарка надеется, что Грейси сможет стать приемной матерью и проявить материнское поведение, необходимое для развития детеныша: держать и носить его на руках, защищать, сотрудничать с работниками зоопарка во время кормления, а также обучать малыша важным социальным навыкам», — цитирует издание представителя зоопарка.