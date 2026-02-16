Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Акушер-гинеколог провела экстренное кесарево сечение у самки гориллы 0 108

В мире животных
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акушер-гинеколог провела экстренное кесарево сечение у самки гориллы

В зоопарке Форт-Уорт в Техасе на свет появился детеныш западной равнинной гориллы в результате экстренной операции кесарева сечения. Этот вид находится под угрозой исчезновения, сообщает The Guardian.

 

Как сообщает издание, 33-летняя горилла по имени Секани должна была родить естественным путем в середине февраля. Однако у животного неожиданно развились симптомы преэклампсии — серьезного осложнения беременности, которое иногда наблюдается у приматов и проявляется повышением артериального давления.

В связи с опасениями за здоровье как гориллы, так и ее детеныша, ветеринарная команда зоопарка приняла решение о экстренном кесаревом сечении. Они обратились за консультацией к гинекологам, объяснив это тем, что репродуктивные системы человека и гориллы имеют много общего. В операции участвовала местный акушер-гинеколог, доктор Джейми Уокер Эрвин, которая также пригласила анестезиолога и неонатолога. По ее словам, операция стала «потрясающим» событием и «изюминкой» ее карьеры. «Такая возможность выпадает раз в жизни», — приводит издание слова доктора Эрвин.

Детеныша, появившегося на свет, назвали Джамила. К сожалению, Секани не проявила интереса к своему малышу, поэтому в настоящее время специалисты зоопарка обучают другую 24-летнюю самку гориллы по имени Грейси, которая должна будет заботиться о детеныша. «Руководство зоопарка надеется, что Грейси сможет стать приемной матерью и проявить материнское поведение, необходимое для развития детеныша: держать и носить его на руках, защищать, сотрудничать с работниками зоопарка во время кормления, а также обучать малыша важным социальным навыкам», — цитирует издание представителя зоопарка.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео