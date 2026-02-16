Особый орган «речи» имеется только у бражника Мертвая голова (Acherontia atropos, на фото). Эта бабочка, в отличие от большинства насекомых, не молчит, когда её тревожат, а начинает пищать. Звук, который она издаёт, возникает при засасывании воздуха в пищевод — в результате начинает вибрировать тонкая хитиновая пленка, находящаяся на внутренней поверхности верхней губы бабочки.