Могут ли насекомые издавать звуки? 0 94

В мире животных
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли насекомые издавать звуки?

В определённом смысле — да.

 

На сегодняшний день учёным известно около 1 миллиона видов насекомых. Из них примерно 10 тысяч способны издавать различные звуки. Однако у насекомых отсутствует голосовой аппарат, и звуки они производят за счёт трения одной части тела о другую.

Особый орган «речи» имеется только у бражника Мертвая голова (Acherontia atropos, на фото). Эта бабочка, в отличие от большинства насекомых, не молчит, когда её тревожат, а начинает пищать. Звук, который она издаёт, возникает при засасывании воздуха в пищевод — в результате начинает вибрировать тонкая хитиновая пленка, находящаяся на внутренней поверхности верхней губы бабочки.

