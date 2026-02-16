Японские исследователи успешно клонировали свиней от генетически модифицированной особи, созданной в США для межвидовой трансплантации органов, включая человеческие. Об этом сообщает японское издание Kyodo News, ссылаясь на информацию компании PorMedTec.

Специалисты компании, совместно с учеными Университета Мэйдзи, в сентябре прошлого года получили отредактированные клетки свиней. Десять различных генов животного были изменены таким образом, чтобы в будущем, когда его органы будут использоваться для пересадки, организм реципиента не отвергал их.

Оплодотворенная яйцеклетка была имплантирована в матку суррогатной свиньи, которая и выносила поросят. Трое детенышей появились на свет с помощью кесарева сечения, сообщает издание.

Ученые намерены использовать органы этих животных для пересадки обезьяне.

Результаты исследования прокомментировал главный научный сотрудник PorMedTec Хироши Нагашима. Он выразил надежду, что их эксперимент приблизит момент, когда органы животных смогут быть пересажены человеку.

В 2022 году хирурги Университета Мэриленда в США пытались спасти умирающего пациента, пересадив ему свиное сердце. Однако орган не прижился, проработав всего 2 месяца, после чего отказал. Осенью прошлого года американские ученые вновь попытались пересадить свиное сердце человеку, что продлило его жизнь на 1,5 месяца. Однако затем организм пациента также начал отвергать донорский орган.