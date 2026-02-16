Шоколад является одним из самых опасных продуктов для собак. Это связано с наличием в нем алкалоидов — теобромина и кофеина. Если у человека эти вещества быстро усваиваются и нейтрализуются, то для животных они могут стать причиной серьезной интоксикации, предупредила ветеринар Анастасия Кистенева.

Как выявить отравление

Первым тревожным признаком является гиперактивность. Затем у собаки могут появиться рвота, метеоризм, диарея, повышение температуры и учащенное мочеиспускание. В некоторых случаях в моче животного может наблюдаться кровь.

Сильное отравление проявляется тахикардией, аритмией, одышкой, цианозом, мышечным тремором и судорогами. Также возможно внутреннее кровотечение.

«Первые признаки обычно возникают через 6–12 часов после употребления шоколада и могут продолжаться до 3 дней, что связано с медленным метаболизмом теобромина и его длительным полураспадом — около 17 часов», — отметила Анастасия Кистенева.

В группе особого риска находятся пожилые собаки и те, кто страдает сердечными заболеваниями. Отравление шоколадом может привести к внезапной смерти, предостерегла ветеринар.

Что делать, если собака отравилась шоколадом?

В первую очередь необходимо вызвать рвоту у питомца. Это можно сделать с помощью раствора поваренной соли или соды: 1 столовая ложка на стакан теплой воды.

После рвоты собаке следует дать сорбент. Подойдут «Полисорб» (1–2 чайные ложки с верхом на ¼ стакана воды) или «Энтеросгель» (1 чайная ложка на ¼ стакана воды).

После этого обязательно нужно обратиться к ветеринару, предостерегла эксперт.