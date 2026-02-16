Baltijas balss logotype
Ветеринар рассказал, почему кошки избегают пить воду из миски

В мире животных
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар рассказал, почему кошки избегают пить воду из миски

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы обычно не пьют из миски, где едят. Некоторые из них даже предпочитают пить воду из-под крана. Причины такого поведения объяснил фелинолог и ветеринар Николай Леонов.

 

По словам специалиста, это поведение связано с эволюционными особенностями, унаследованными домашними кошками от их крупных диких предков.

«Дело в том, что водоемы, где собираются парнокопытные — жертвы львов и тигров, часто бывают сильно загрязнены. Поэтому кошки, как большие, так и маленькие, предпочитают пить проточную воду», — отметил Николай Леонов.

Эксперт также подчеркнул, что кошки нередко перед тем, как начать пить, ударяют лапкой по поверхности воды. Это позволяет животным как бы очищать воду.

С возрастом, из-за белкового рациона, у кошек могут возникнуть проблемы с почками, предостерег ветеринар. Поэтому владельцу важно следить за тем, чтобы питомец пил достаточно воды.

Специалисты рекомендуют размещать поилку для кошки подальше от миски с кормом, чтобы остатки пищи не попадали в воду во время кормления. Если питомец предпочитает проточную воду, можно установить автоматические питьевые фонтанчики.

Оставить комментарий

