Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы обычно не пьют из миски, где едят. Некоторые из них даже предпочитают пить воду из-под крана. Причины такого поведения объяснил фелинолог и ветеринар Николай Леонов.

По словам специалиста, это поведение связано с эволюционными особенностями, унаследованными домашними кошками от их крупных диких предков.

«Дело в том, что водоемы, где собираются парнокопытные — жертвы львов и тигров, часто бывают сильно загрязнены. Поэтому кошки, как большие, так и маленькие, предпочитают пить проточную воду», — отметил Николай Леонов.

Эксперт также подчеркнул, что кошки нередко перед тем, как начать пить, ударяют лапкой по поверхности воды. Это позволяет животным как бы очищать воду.

С возрастом, из-за белкового рациона, у кошек могут возникнуть проблемы с почками, предостерег ветеринар. Поэтому владельцу важно следить за тем, чтобы питомец пил достаточно воды.

Специалисты рекомендуют размещать поилку для кошки подальше от миски с кормом, чтобы остатки пищи не попадали в воду во время кормления. Если питомец предпочитает проточную воду, можно установить автоматические питьевые фонтанчики.