Почему олени сбиваются в хороводы? 0 118

В мире животных
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Олени обладают необычным инстинктивным поведением — они могут сбиваться в «вихри», бегая по кругу в течение нескольких часов.

Первым детально изучил этот феномен ученый А. Головнев, который в 2018 году снял завораживающие кадры хоровода оленей во время экспедиции на Кольский полуостров. Позже он опубликовал научную статью, в которой объяснил, почему олени так себя ведут.

Для стадных животных хороводы — это своеобразный социальный сигнал. В это время они копируют поведение друг друга. Особи начинают ходить по кругу, когда ощущают опасность, находятся в стрессовом состоянии или ожидают от вожака принятия решения. Таким образом животные успокаиваются.

А еще, по словам зоологов, так олени вводят в заблуждение хищников, образуя перед ними серьезное препятствие и не разрешая схватить малышей или ослабленных особей. В летний же период посредством вращения олени спасаются от назойливых оводов и гнуса.

Кружение свойственно и диким, и домашним особям. Даже в загоне олени чувствуют тревогу и водят хороводы. Изучив данные повадки, люди стали применять их при необходимости усмирения стада, концентрации его на конкретном участке или вылова определенных особей для упряжки.

Оставить комментарий

