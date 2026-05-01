Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что видят во сне птицы?

В мире животных
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?

Год назад мы сообщали о том, что птицам снятся полёты. В то время исследователи изучали активность мозга спящих голубей, которых специально обучали спать, не обращая внимания на окружающую аппаратуру.

 

Во время быстрого сна у голубей активно функционировала та часть мозга, которая отвечает за восприятие зрительной информации, включая области, анализирующие окружающую обстановку во время полёта. Также наблюдалась активность зон, отвечающих за телесные ощущения, особенно тех, которые получают сигналы от крыльев. Всё это указывает на то, что голубям, вероятно, снится полёт.

В недавней статье, опубликованной в журнале Chaos, говорится, что птицам снятся не только полёты, но и песни. В этом исследовании акцент был сделан не на активности мозга, а на работе вокальных мышц. У спящих птиц, как и у млекопитающих, мышцы во сне слегка сокращаются; эти движения можно зарегистрировать с помощью электромиографии. Однако для дальнейшего анализа необходимо расшифровать, что именно означают эти подёргивания и какое действие снится птице. Для мышц ног или крыльев задача может быть не слишком сложной, но в данном случае речь идёт о вокальных мышцах. Исследователи из Университета Буэнос-Айреса разработали метод, позволяющий перевести сокращения вокальных мышц в мелодию, и в результате получили звуки, которые птицы используют для обозначения своей территории и предупреждения конкурентов о посягательствах на свои владения.

Однако важно отметить, с какой именно птицей проводился эксперимент. В данном случае это была большая питанга из подотряда Кричащих воробьиных. Эти птицы получили такое название не столько за свои песни, сколько за громкие крики, хотя их вокал звучит весьма выразительно, а голосовой аппарат у них устроен проще, чем у Певчих воробьиных. Исследователей интересовал вопрос, возможно ли в принципе определить, что поёт птица во сне. Оказалось, что это действительно возможно. Однако удастся ли аналогичным образом услышать спящих скворцов или соловьёв, станет известно только после проведения будущих экспериментов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: В какой именно день - гроза в начале мая? Прогноз латвийских синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео