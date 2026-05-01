Год назад мы сообщали о том, что птицам снятся полёты. В то время исследователи изучали активность мозга спящих голубей, которых специально обучали спать, не обращая внимания на окружающую аппаратуру.

Во время быстрого сна у голубей активно функционировала та часть мозга, которая отвечает за восприятие зрительной информации, включая области, анализирующие окружающую обстановку во время полёта. Также наблюдалась активность зон, отвечающих за телесные ощущения, особенно тех, которые получают сигналы от крыльев. Всё это указывает на то, что голубям, вероятно, снится полёт.

В недавней статье, опубликованной в журнале Chaos, говорится, что птицам снятся не только полёты, но и песни. В этом исследовании акцент был сделан не на активности мозга, а на работе вокальных мышц. У спящих птиц, как и у млекопитающих, мышцы во сне слегка сокращаются; эти движения можно зарегистрировать с помощью электромиографии. Однако для дальнейшего анализа необходимо расшифровать, что именно означают эти подёргивания и какое действие снится птице. Для мышц ног или крыльев задача может быть не слишком сложной, но в данном случае речь идёт о вокальных мышцах. Исследователи из Университета Буэнос-Айреса разработали метод, позволяющий перевести сокращения вокальных мышц в мелодию, и в результате получили звуки, которые птицы используют для обозначения своей территории и предупреждения конкурентов о посягательствах на свои владения.

Однако важно отметить, с какой именно птицей проводился эксперимент. В данном случае это была большая питанга из подотряда Кричащих воробьиных. Эти птицы получили такое название не столько за свои песни, сколько за громкие крики, хотя их вокал звучит весьма выразительно, а голосовой аппарат у них устроен проще, чем у Певчих воробьиных. Исследователей интересовал вопрос, возможно ли в принципе определить, что поёт птица во сне. Оказалось, что это действительно возможно. Однако удастся ли аналогичным образом услышать спящих скворцов или соловьёв, станет известно только после проведения будущих экспериментов.