Согласно новому закону, в Южной Корее заводить собак определенных пород можно будет только после прохождения оценки темперамента и получения разрешения от местных властей, сообщает корейский ветеринарный портал Daily Vet.

Министерство сельского хозяйства Республики Корея сообщило, что с 27 апреля 2024 года в силу вступает обновленный закон о защите животных. Согласно этому закону, собаки таких пород, как тоса-ину, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер, ротвейлер и их метисы будут классифицироваться как «агрессивные», что повлечет за собой особые требования к их содержанию.

В частности, для того чтобы иметь такую собаку, владельцу необходимо будет стерилизовать и зарегистрировать животное, оформить страхование ответственности за возможный вред, причиненный собакой здоровью или имуществу третьих лиц в результате агрессивного поведения, а также получить специальное разрешение от местных или провинциальных органов власти. Это разрешение будет выдаваться на основании результатов оценки темперамента собаки, которая будет проводиться специально созданным комитетом, в состав которого войдут ветеринары, эксперты-кинологи и зоопсихологи.

Следует отметить, что оценка темперамента является основным требованием для разведения и содержания собак «агрессивных» пород, однако на данный момент не установлено стандартной процедуры для проведения такой оценки. Кроме того, потребуется время для подбора и назначения специалистов в комитет по оценке темперамента, а также для выделения необходимых помещений и средств для их работы.

Тем не менее, владельцам собак «агрессивных» пород предписано получить соответствующие разрешения до 26 октября текущего года. Как сообщает издание, ссылаясь на данные представителя Народной партии Ли Ян Су, на апрель 2024 года в стране было зарегистрировано 2849 таких собак. Обновленный закон также вводит ряд дополнительных ограничений на их содержание. В частности, теперь выгуливать таких собак можно будет только в намордниках и на поводках длиной не более двух метров, а также запрещается отпускать их с поводка в общественных местах.

Процедуру оценки темперамента также должны будут проходить собаки любых пород, не включенных в список, в случае, если они станут участниками инцидентов, связанных с агрессивным поведением.