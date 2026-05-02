Министерство здоровья Абу Мери напутало с латышским языком. Даже врачи не могут разобраться!

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
Новый функционал электронного направления еще недостаточно готов для обязательного использования в повседневной практике всеми семейными врачами с 5 мая, заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре.

Она рассказала, что "новое" электронное направление разработано во второй раз. Большинство практик семейных врачей Латвии уже много лет используют так называемое "старое" э-направление. У него тоже ранее были выявлены существенные недостатки, однако с годами оно было адаптировано в локальных системах лечебных учреждений, или коммерческих программах, и большинство врачей успешно их используют.

Одной из самых критических проблем ассоциация семейных врачей называет неполные классификаторы. Например, не хватает названий услуг и обследований, а также нет возможности свободно вписать текст в пустое поле, если в классификаторе нет необходимого обследования или врач не может понять, под каким названием оно находится и "спрятано" в системе. Например, на практике врачам может быть трудно найти, как указать, что рентген необходим именно для левого запястья.

Поэтому коллеги сейчас выписывают старое э-направление.

Если конкретные названия не указаны, то поставщик медицинских услуг не принимает или не сможет предоставить необходимую услугу или ответ.

Кроме того, врачи привыкли использовать названия на латыни, поэтому часто не могут угадать, как конкретное обследование названо в системе электронного здравоохранения на латышском языке, и наоборот. Ассоциация также указывает, что в поисковике отсутствует возможность использовать синонимы для отбора.

После резких возражений ассоциации семейных врачей Министерство здравоохранения указало, что Латвийский центр цифрового здравоохранения продолжает улучшение нового э-направления, чтобы оно было удобным в использовании.

#здравоохранение #медицина #Латвия #министерство здравоохранения
