Нефть есть – ее не может не быть: ОПЕК сообщила о росте мировых запасов

Бизнес
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Мировые доказанные запасы нефти по итогам 2025 года достигли 1,573 трлн баррелей, увеличившись за год на 7,3 млрд баррелей, говорится в ежегодном бюллетене ОПЕК.

Китай наращивает резервы

Основной прирост обеспечен Китаем, запасы которого за год увеличились на 6,3 млрд баррелей - до 34,47 млрд баррелей.

Доказанные запасы нефти стран Ближнего Востока увеличились на 1,8 млрд баррелей - до 873,1 млрд баррелей. Рост обусловлен ростом показателя в ОАЭ - на 7 млрд баррелей, до 120 млрд баррелей. При этом запасы Ирака за год сократились на 5 млрд баррелей, до 140 млрд баррелей.

Страны Латинской Америки увеличили доказанные запасы на 1,6 млрд баррелей - до 346,3 млрд баррелей. В частности, Бразилия увеличила показатель на 947 млн баррелей, до 16,8 млрд баррелей; Венесуэла - на 480 млн баррелей, до 303,7 млрд баррелей.

Доказанные запасы России, по данным ОПЕК, остались на уровне 80 млрд баррелей. Показатель в Соединенных Штатах снизился на 1,1 млрд баррелей, до 41,9 млрд баррелей.

Европа и Африка опустошают недра

Доказанные запасы в европейских странах ОЭСР снизились на 1,2 млрд баррелей, до 9,2 млрд баррелей, прежде всего, из-за снижения показателя в Норвегии - на 993 млн баррелей, до 5,9 млрд баррелей.

Также снизились доказанные запасы стран Африки - на 270 млн баррелей, до 119 млрд баррелей. Все снижение связано с изменением оценки показателя в Нигерии, запасы которой снизились до 37 млрд баррелей.

Добавим, что мировые доказанные запасы газа, по оценке ОПЕК, выросли в 2025 году на 1,37 трлн кубометров - до 220,3 трлн куб. м.

#США #ближний восток #нефть #газ #энергетика #Латинская Америка #запасы #опек #Китай #Россия
