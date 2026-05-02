Археологи из археологического парка Помпеи представили впечатляющую цифровую реконструкцию, созданную с помощью искусственного интеллекта, которая, по их словам, позволяет увидеть лицо одного из жителей древнего города, погибшего во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, пишет NYP.

Проект, основан на останках человека, обнаруженных за пределами стен древнего города. Исследователи считают, что он пытался спастись во время катастрофы, используя найденный рядом с ним керамический предмет в качестве импровизированного щита от падающих обломков и пепла.

На цифровом изображении показан мужчина, прикрывающий голову округлой керамической чашей, на фоне огненного неба и извержения Везувия — сцена, реконструирующая его последние моменты жизни.

Помпеи, сегодня являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, были заново открыты в XVIII веке и сохранили удивительно детализированные следы древнеримской жизни благодаря слоям вулканического пепла, накрывшего город во время катастрофы.

Останки, на основе которых создана реконструкция, были найдены рядом с рядом предметов — терракотовым сосудом, масляной лампой, железным кольцом и десятью бронзовыми монетами. По мнению археологов, это может многое рассказать о жизни человека и его попытках выжить в хаосе извержения.

Исследователи предполагают, что мужчина погиб на раннем этапе катастрофы, когда город уже накрывали потоки вулканического материала.

Создание изображения стало результатом совместной работы археологического парка Помпеи и Университета Падуи. Для реконструкции использовались данные о костных останках, археологических находках и алгоритмы искусственного интеллекта, преобразующие научную информацию в визуальные человеческие образы.

Директор археологического парка Габриэле Цуктриегель отметил, что объём накопленных археологических данных сегодня настолько велик, что без помощи ИИ их полноценная обработка становится всё более сложной.

По его словам, при правильном использовании технологии искусственный интеллект может «способствовать обновлению классических исследований» и сделать археологические открытия более доступными и эмоционально понятными для широкой публики.