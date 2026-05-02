Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Искусственный интеллект «оживил» жертву из Помпей 0 228

Культура &
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект «оживил» жертву из Помпей

Археологи из археологического парка Помпеи представили впечатляющую цифровую реконструкцию, созданную с помощью искусственного интеллекта, которая, по их словам, позволяет увидеть лицо одного из жителей древнего города, погибшего во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, пишет NYP.

Проект, основан на останках человека, обнаруженных за пределами стен древнего города. Исследователи считают, что он пытался спастись во время катастрофы, используя найденный рядом с ним керамический предмет в качестве импровизированного щита от падающих обломков и пепла.

На цифровом изображении показан мужчина, прикрывающий голову округлой керамической чашей, на фоне огненного неба и извержения Везувия — сцена, реконструирующая его последние моменты жизни.

Помпеи, сегодня являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, были заново открыты в XVIII веке и сохранили удивительно детализированные следы древнеримской жизни благодаря слоям вулканического пепла, накрывшего город во время катастрофы.

Останки, на основе которых создана реконструкция, были найдены рядом с рядом предметов — терракотовым сосудом, масляной лампой, железным кольцом и десятью бронзовыми монетами. По мнению археологов, это может многое рассказать о жизни человека и его попытках выжить в хаосе извержения.

Исследователи предполагают, что мужчина погиб на раннем этапе катастрофы, когда город уже накрывали потоки вулканического материала.

Создание изображения стало результатом совместной работы археологического парка Помпеи и Университета Падуи. Для реконструкции использовались данные о костных останках, археологических находках и алгоритмы искусственного интеллекта, преобразующие научную информацию в визуальные человеческие образы.

Директор археологического парка Габриэле Цуктриегель отметил, что объём накопленных археологических данных сегодня настолько велик, что без помощи ИИ их полноценная обработка становится всё более сложной.

По его словам, при правильном использовании технологии искусственный интеллект может «способствовать обновлению классических исследований» и сделать археологические открытия более доступными и эмоционально понятными для широкой публики.

Читайте нас также:
#история #искусственный интеллект #археология #культура #технологии #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео