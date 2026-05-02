В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в три раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции.

Больше всего - 25 - таких заявлений подано жителями Таджикистана. Еще по пять заявлений получено от граждан России и Беларуси.

Заявление о предоставлении международной защиты может попросить лицо, которое покинуло свою родину и считает, что там ему угрожает серьезная опасность - преследование, нарушение прав человека, война, - и которое ищет безопасности в другой стране.