Наибольшей угрозой для НАТО является его «продолжающийся распад», а не внешние враги, заявил в X польский премьер-министр Дональд Туск.

«Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», — призвал он.

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Как сообщал bb.lv, США накануне объявили о выводе 5 тыс. своих военных из Германии в течение ближайших месяцев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Берлин не удивлен решением Вашингтона. Ожидается, что вывод военных займет от шести месяцев до года.

Впрочем, дом полного исхода американских солдат, офицеров и генералов из Европы еще далеко. По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах было постоянно дислоцировано около 68 тысяч американских военнослужащих.

Таким образом потеря пяти тысяч штыков можно рассматривать как инструмент политического давления, а не полное лишение военной поддержки союзников по НАТО.

В любом случае, после демарша Трампа можно ожидать рост энтузиазма европейских армий в вопросе реальной поддержки США и Израиля в их войне против Ирана.

А что Латвия?

Глава МИДа Латвии Бабйба Браже перепостила твит пресс-секретаря НАТО.

"Мы сотрудничаем с США, чтобы выяснить подробности их решения", – отметила пресс-секретарь НАТО.

"Это изменение подчеркивает необходимость для Европы продолжать инвестировать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность – в этом направлении мы уже видим прогресс, поскольку союзники договорились инвестировать 5% ВВП", – добавила она.

Другими словами - на США надейся, но и сам вооружайся.