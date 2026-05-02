«Только без паники...» Американские военные уходят 0 581

Дата публикации: 02.05.2026
Deutsche Welle
В Германии политики пытаются делать вид, что ничего не произошло.

Писториус назвал "предсказуемым" вывод пяти тысяч солдат США из Германии, а в Христианско-демократическом союзе (одна из правящих партий - поясн.ред.) призвали не паниковать. Министр обороны ФРГ заявил, что присутствие американских войск в Европе отвечает интересам обеих сторон: "Мы тесно сотрудничаем с американцами в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради мира и безопасности в Европе, ради Украины и для совместного сдерживания", - пишет Deutsche Welle.

Борис Писториус также призвал сделать НАТО "более европейским" и заявил, что Германия находится на правильном пути: "Наша армия становится больше, мы увеличиваем закупки, делая ставку на инновации, и создаем новую инфраструктуру".

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп из партии ХДС назвал решение США "тревожным звонком", однако при этом отметил, что вывод такого количества американских солдат - "не повод для паники". При этом Ревкамп раскритиковал политику Трампа: "Партнерство в сфере безопасности - это не сделка, а НАТО - не базар. Постоянные провокации американского президента неприемлемы".

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт написала в соцсети X, что альянс "работает с США, чтобы разобраться в деталях их решения". По ее словам, в НАТО уверены, что смогут "обеспечить сдерживание и оборону в условиях перехода к более сильной Европе".

