Чехия выдала разрешение на пролет самолета Фицо в Москву на 9 мая.
Об этом сообщил представитель чешского МИД Адам Черге.
«Словацкая сторона направила [в Чехию] стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет [борта Фицо], и оно было без промедления выдано», — приводит его слова портал Novinky.
Фицо планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, включая возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Также в программе визита — встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Оставить комментарий