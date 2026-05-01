В какой именно день - гроза в начале мая? Прогноз латвийских синоптиков 0 629

Дата публикации: 01.05.2026
В субботу, 2 мая, по всей стране будет стоять сухая и солнечная погода с западным ветром порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем - +18...+23 градуса. Более прохладно будет на западном побережье Курземе и на севере Видземе, где ожидается +9...+14 градусов.

В воскресенье солнце временами будут закрывать облака, которые местами принесут кратковременные дожди. Возможна гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +6...+11 градусов, а днем достигнет +18...+24 градусов. Более прохладная погода сохранится на побережье.

В понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и прогремит гроза. Порывы юго-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, а температура воздуха в центральных и восточных регионах страны может достичь +25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, после 5 мая станет прохладнее, а в конце следующей недели возможно дальнейшее понижение температуры.

