Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского союза до 25%, объяснив это стремлением ускорить перенос производства европейских автокомпаний на территорию Соединённых Штатов.

Об этом, как пишет bb.lv, он заявил в беседе с журналистами.

1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

В беседе с журналистами американский президент уточнил, что страны Европейского Союза тратят средства на строительство автомобильных заводов на территории США, а новые пошлины должны ускорить этот процесс.

"Я повысил пошлины на автомобили и грузовики до 25%, это миллиарды долларов, поступающие в Соединенные Штаты, и это заставляет их гораздо быстрее переносить производство со своих заводов", – заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что ЕС "не соблюдал" соглашение с США.

Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.

Повышение тарифов может усилить торговую напряжённость между сторонами и повлиять на автомобильную отрасль по обе стороны Атлантики, особенно если ЕС ответит зеркальными мерами, пишет bb.lv.