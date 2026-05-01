Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника 1 626

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника

В Южно-Латгальском участке Латгальского регионального управления Госполиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По данным следствия, мужчина, чья фотография прикладывается, действовал вместе с другими неустановленными лицами.

В период с 31 октября по 22 декабря прошлого года он звонил жителям, представлялся сотрудником Latvenergo и, злоупотребляя доверием, убеждал передать ему деньги. В ряде случаев он лично приезжал по указанным адресам и забирал наличные.

Полиция просит откликнуться всех, кто мог пострадать от действий этого человека, особенно если он приезжал за денежными средствами лично.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 654 03141, 112 или отправить на электронную почту: [email protected].

#полиция #Латвия #мошенничество #преступность #Latvenergo #безопасность #обман
