Морская свинка (лат. Cavia porcellus) — это млекопитающее, относящееся к отряду грызунов. В России и Германии этих животных называют морскими свинками (Meerschweinchen). В южноамериканских странах они известны как куи, в Западной Европе — как перуанские свинки, а в Великобритании и США — как гвинейские.

Слово «морская» в названии животных произошло от первоначального термина «заморская». Эти свинки были привезены в Европу морским путем и стали настоящей экзотикой.

Существует несколько теорий о том, почему это животное получило название свинка. Во-первых, они издают звуки, напоминающие похрюкивание или повизгивание. По другой версии, название связано с испанскими завоевателями, которым вкус мяса этих грызунов показался схожим с мясом молочных поросят.