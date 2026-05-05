Латвийская певица рассказала, какие большие проблемы ей доставляет оплата счетов

Дата публикации: 05.05.2026
Изображение к статье: Латвийская певица рассказала, какие большие проблемы ей доставляет оплата счетов
ФОТО: Youtube

Певица и бывшая танцовщица группы «A-Europa» Солвита Авакян в последние годы столкнулась с множеством испытаний, однако они не сломили женщину, говорится в материале издания «Privātā Dzīve».

«Последний раз я выпускала песню в 2023 году. После этого забеременела, и у меня не было ни времени, ни финансовых средств, чтобы что-то продюсировать и записывать», — рассказывает Солвита Авакяна. Теперь она полна решимости вернуться в шоу-бизнес с новым сценическим именем — SollaBombita, пишет nra.lv.

Окружающие восхищаются ею не только за внешность, но и за то, как Солвита, будучи матерью-одиночкой, не теряет мечты и цели — продолжает прокладывать свой путь в музыке.

Два года назад Солвита получила свой самый красивый подарок — родила второго ребёнка. Отец сына в их жизни не участвует. Сначала от него не было даже финансовой поддержки, за неё пришлось побороться.

«С сентября прошлого года он платит алименты», — добавляет Авакян.

Самой большой головной болью для певицы являются счета.

«Живу вдвоём с сыном в Пардаугаве, в маленькой однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Увидев в марте счёт за горячую воду, кажется — её греют золотом!» — говорит Солвита.

«Возможно, они действительно думают: раз я певица, значит, у меня полно денег. Такое ощущение, что моя жизненная миссия — бороться. Но мне хочется не только бороться, но и жить», — признаётся певица. Большой нагрузкой являются также расходы на продукты и транспорт.

В прошлом году она была настолько в отчаянии, что решила не молчать о своём тяжёлом финансовом положении и обратилась за поддержкой в социальную службу. «Я хотела попросить помощи как мать-одиночка. Но мне сказали: у вас достаточно денег на банковской карте, ничего не дадим. В тот момент у меня было 500 евро», — вспоминает певица. «Я была в недоумении. Только за съёмную квартиру мне нужно платить около двухсот евро», — говорит она. Тогда певица не постеснялась рассказать о своей боли и перед телекамерами.

