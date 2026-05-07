Ученые однажды стали свидетелями того, как мать-косатка вместе с сыном сбросили в воду детеныша из другой стаи. Однако подобное поведение наблюдается не только у крупных хищников, но и у, казалось бы, безобидных существ, таких как попугаи. Интересно, что некоторые из них, избавляясь от потомства конкурирующей стаи, другие с радостью принимают на себя заботу о детях погибших или пропавших без вести товарищей.

«Криминальные действия» в мире птиц

Как сообщили биологи из Калифорнийского университета в Беркли, с 1988 года они наблюдают за популяцией воробьиных попугайчиков, обитающих на скотоводческом ранчо в Гуарико (Венесуэла). Эти птицы предпочитают гнездиться в дуплах деревьев и столбах заборов на лугах, и для более тщательного наблюдения за их семейной динамикой ученые подготовили удобные места для гнездования. В качестве таких мест использовались большие трубы из ПВХ, установленные по всему ранчо. Для лучшего отслеживания попугаев их пометили цветными полосами.

С самого начала исследования биологи были поражены, обнаружив в одном из гнезд мертвых птенцов без явных признаков того, что их убили. Однако, когда ученые стали более внимательно следить за некоторыми гнездами, они увидели, как в одно из них вошел чужой самец, а вылетел с окровавленным клювом.

Это зрелище дало биологам первую подсказку о том, что попугаи могут быть склонны к детоубийству. Это стало отправной точкой для дальнейшего изучения случаев такого поведения.

Размножение любой ценой

С 1988 по 2015 год биологи наблюдали за более чем 2700 гнездами. За это время попугаи убили или ранили птенцов в 256 гнездах. В большинстве случаев нападения совершались одиночными попугаями или парами, которые затем обосновались в разоренных гнездах. При этом нападения учащались в периоды высокой популяции попугаев, когда конкуренция за лучшие места для гнездования становилась особенно жесткой.

Исходя из этого, биологи пришли к выводу, что в отличие от большинства млекопитающих и птиц, где детоубийство часто связано с половым отбором или стремлением к размножению, воробьиные попугайчики прибегают к этому, конкурируя за места для гнездования. То есть они не являются убийцами по природе — у них просто есть сильное стремление к размножению. И когда ресурсов становится недостаточно, у птиц не остается другого выхода.

Детоубийство также происходило в гнездах, где один из родителей погиб, а оставшаяся особь нашла нового партнера. При этом новые «мужья» и «жены» с одинаковой вероятностью «усыновляли» неродное потомство, как и убивали его. Удивительно, что с человеческой точки зрения «усыновление» воспринимается легче, чем детоубийство, однако с научной точки зрения это явление ставит под сомнение идеи Дарвина о естественном отборе.

Исследование также показало, что самцы, «усыновившие» неродственное потомство, продолжали гнездиться с овдовевшими самками и начинали размножаться в более молодом возрасте, чем их конкуренты. Кроме того, вместе с новым партнером они получали «недвижимость». Ничего личного — просто холодный расчет.