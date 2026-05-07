Вопрос о возможности создания гибридов между человеком и человекообразными обезьянами обсуждался в научной среде с середины XIX до середины XX века. Однако реальные эксперименты в этой области проводились лишь однажды. В 1926–1927 годах известный советский специалист по искусственному осеменению, профессор Илья Иванов, организовал экспедицию во Французскую Гвинею, где на базе научной станции Пастеровского института пытался оплодотворить шимпанзе человеческой спермой. Однако ему не удалось достичь даже зачатия.

Ученый намеревался продолжить свои эксперименты, оплодотворяя спермой шимпанзе женщин-волонтерок в СССР в созданном по его инициативе Сухумском обезьяньем питомнике. Однако в 1930 году он был арестован и сослан в Алма-Ату, где в 1932 году скоропостижно скончался.

Сегодня подобные эксперименты были бы признаны неэтичными, к тому же они, скорее всего, обречены на провал. Эволюционные линии человека и ближайших к нему обезьян (шимпанзе и бонобо) разошлись слишком давно, примерно 6–7 миллионов лет назад, и в их геномах накопились значительные различия. В частности, у человека 46 хромосом, тогда как у шимпанзе и бонобо их по 48. Это делает крайне маловероятным рождение жизнеспособного, а тем более плодовитого гибрида.