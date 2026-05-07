«Театр на отдельных спектаклях вводит дополнительные условия для зрителей, чтобы особо напомнить, что во время спектаклей снимать на видео и фотографировать запрещено. Театр «Дайлес», особенно в последнее время, сталкивается с несанкционированным использованием камер мобильных телефонов во время спектаклей. В дальнейшем при посещении отдельных спектаклей всех зрителей будут просить показать телефоны, а сотрудники театра попросят заклеить их камеры специальными наклейками. Каждый спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, которую запрещено фотографировать, снимать и распространять.

Также использование телефонов во время спектаклей отвлекает не только зрителей, но, к сожалению, мешает и работе актёров на сцене. Такое решение в театре «Дайлес» принято также с учётом практики, введённой в последние годы в других театрах Европы, которые также сталкиваются с необходимостью ограничивать использование телефонов во время спектаклей. Театр благодарен всем своим зрителям, которые всегда корректно посещают спектакли, и просит с пониманием отнестись к решению театра и поддержать его, согласившись также заклеить камеры своих телефонов до окончания спектакля», — говорится в сообщении.