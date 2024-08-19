В прошлом году средняя заработная плата эстонских учителей выросла более чем на 420 евро и достигла целевого показателя в 120% от средней заработной платы Эстонии, говорится в опубликованном в понедельник отчете Центра мониторинга развития «Заработная плата учителей».

Банк Эстонии прогнозирует рост средней заработной платы в этом году на 7,4%, поэтому для поддержания уровня целевого показателя в 120%, установленного в плане развития, средняя заработная плата учителей в этом году должна составить 2362 евро.

В своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что региональная конкурентоспособность заработных плат учителей выросла, однако между уездами сохраняются существенные различия. Например, заработная плата учителя из Харьюмаа выше средней заработной платы по уезду на 13%, тогда как в Ида-Вирумаа учитель может зарабатывать на 55% выше средней заработной платы.

Из краткого отчета Центра мониторинга развития также выяснилось, что заработная плата учителей все-таки выше, чем средняя заработная плата других работников образования, и в 2023 году она превысила среднюю заработную плату преподавателя университета со степенью магистра.