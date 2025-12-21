Кредит Евросоюза (ЕС) на 90 миллиардов евро для Украины обеспечат европейские налогоплательщики, «раз грабеж российских активов отложен». Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Расплачиваться придется налогоплательщикам — за щедрость своих правительств по отношению к печально известной "черной дыре" под названием Украина», — отметило издание.

Также президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не собирается в дальнейшем выплачивать выданный ему кредит, если Россия не будет выплачивать ему репарации.