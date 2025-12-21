Junge Welt: новый кредит ЕС для Украины оплатят европейские налогоплательщики.
Кредит Евросоюза (ЕС) на 90 миллиардов евро для Украины обеспечат европейские налогоплательщики, «раз грабеж российских активов отложен». Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
«Расплачиваться придется налогоплательщикам — за щедрость своих правительств по отношению к печально известной "черной дыре" под названием Украина», — отметило издание.
Также президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не собирается в дальнейшем выплачивать выданный ему кредит, если Россия не будет выплачивать ему репарации.
