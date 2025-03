Your browser does not support the video tag.

Андрей Садовой/Telegram

В результате ракетного удара по Львову погибли семь человек, более 30 пострадали, повреждены две школы, сообщили власти. Российские военные удар пока не комментировали, пишет ВВС. «К сожалению, есть третий погибший человек в результате ночной атаки по Львову. Предварительно, это 14-летняя девочка», — заявил утром в телеграме глава областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый в свою очередь сообщил, что из-за атаки пострадало не менее 35 человек. Ранее Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина. «Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем», — писал он в телеграме. Позже Садовый сообщил, что число жертв ракетной атаки на город достигло семи. Он не сообщил подробности. Это число подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, пятой жертвой стала 9-летняя девочка. Среди жертв есть и 14-летний ребенок. «Трое из семи погибших — дети», — уточняет Садовой. Российские военные не комментировали удар по Львову, нанесенный в ночь на среду. Накануне утром Россия атаковала военный институт связи в Полтаве. Там погиб 51 человек, еще 271 ранены, заявил вечером в среду президент Украины Владимир Зеленский. Россия нанесла ракетный удар по военному институту связи в Полтаве: более 50 погибших По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево. Садовой писал в телеграме, что в результате ударов «сть возгорание жилых домов в районе главного вокзала», а две школы «сегодня учебу не начнут». Мэр также опубликовал фото разрушений возле железнодорожного вокзала. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы могут видеть на пути в центр города с вокзала. Ночная атака В начале ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья. Около четырех часов утра по местному времени в небе над Украиной были зафиксированы несколько групп крылатых ракет, многие из которых, по сведениям украинских военных, направились в сторону Львова. Также стало известно, что Россия поднимала в воздух два самолета «МиГ-31», запустившие гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным Воздушных сил, эти аэробаллистические ракеты двигались в направлении Львовской области. Сразу после предупреждения главы обладминистрации Максима Козицкого об угрозе «Кинжалов» для Львова в 5:46 в городе раздался очень громкий звук и тряслись стены. «Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО», — сообщал тогда Садовой. Кроме того, Россия этой ночью запускала беспилотники типа «шахед», часть которых ударила возле Львова и пролетала над городом. Польша подняла военные самолеты Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за очередной российской атаки по Украине в воздух были подняты польские военные самолеты. В сообщении, опубликованном в сети Х (бывший твиттер), польские военные говорили, что «наблюдают интенсивную активность российской дальней авиации в связи с воздушными и ракетными ударами по объектам на территории Украины». Польша делает «все необходимое для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», было сказано в сообщении. «Мы предупреждаем, что в действие были приведены самолеты Польши и ее союзников», — сообщили Вооруженные силы. Агентство Reuters напоминает, что польская авиация поднимается в воздух из-за российских ударов по Украине в третий раз за последние восемь дней. Российские военные данные об ударах по Львову пока не комментировали. Львов подвергается российским обстрелам не так часто, как города, расположенные в восточных, северных и центральных районах Украины. Последний раз значительные повреждения во Львове в результате ударов армии РФ происходили в середине июня. Тогда из-за падения обломков беспилотников в городе и окрестностях были повреждены несколько домов, частично разрушен научно-исследовательский институт, по меньше мере два человека получили ранения. Удар по Львову нанесен на следующий день после ракетного обстрела Полтавы, в результате которого погибли более 50 человек и 271 получили ранения. По сведениям властей, было частично разрушено одно из зданий Института связи, среди погибших десятки военнослужащих.

Поделиться статьей