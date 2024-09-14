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Папа римский: кандидаты в президенты США — противники жизни 1

В мире
Дата публикации: 14.09.2024
Радио Свобода
Папа римский: кандидаты в президенты США — противники жизни
ФОТО: Instagram

Папа римский Франциск во время пресс-конференции на борту своего самолёта раскритиковал кандидатов в президенты США. Об этом сообщает Associated Press. Понтифик назвал политику кандидатов "антижизненной", ссылаясь на их позиции по вопросам миграции и абортов, и призвал американских католиков голосовать за "меньшее зло".

"Оба против жизни — будь то тот, кто выгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев", — заявил Франциск, не называя по имени ни Дональда Трампа, ни Камалу Харрис.

Франциск подчеркнул, что миграция является правом, закреплённым в Священном Писании. Ссылаясь на научные данные, папа также отметил, что уже к первому месяцу у плода формируются органы. Он назвал аборт убийством.

По статистическим данным, католики составляют около 21% населения США. Заявление папы о кандидатах в президенты не подпадает под формат заявления Ex cathedra — в католической традиции это означает, что оно не является безошибочным и не обязательно для исполнения верующими.

#папа римский #выборы президента сша
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Все правильно Папа. Ни Харрисон, ни Трамп США не подходят. Только Байден истинный президент современных США. Посмотрите на Латвию и учитесь "выбирать" президентов! Это же превосходный пример для всей Западной демократии.

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