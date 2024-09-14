Папа римский: кандидаты в президенты США — противники жизни

Папа римский Франциск во время пресс-конференции на борту своего самолёта раскритиковал кандидатов в президенты США. Об этом сообщает Associated Press. Понтифик назвал политику кандидатов "антижизненной", ссылаясь на их позиции по вопросам миграции и абортов, и призвал американских католиков голосовать за "меньшее зло".

"Оба против жизни — будь то тот, кто выгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев", — заявил Франциск, не называя по имени ни Дональда Трампа, ни Камалу Харрис.

Франциск подчеркнул, что миграция является правом, закреплённым в Священном Писании. Ссылаясь на научные данные, папа также отметил, что уже к первому месяцу у плода формируются органы. Он назвал аборт убийством.

По статистическим данным, католики составляют около 21% населения США. Заявление папы о кандидатах в президенты не подпадает под формат заявления Ex cathedra — в католической традиции это означает, что оно не является безошибочным и не обязательно для исполнения верующими.