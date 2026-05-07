Четверг пройдёт в основном пасмурно, но дожди распределятся неравномерно.

По прогнозам синоптиков, местами по Латвии ожидается небольшой дождь, при этом более интенсивные осадки пройдут в Латгале и Селии. На севере Курземе день будет более солнечным.

Температура поднимется до +8…+14 градусов, ветер — северный и северо-восточный, от слабого до умеренного.

В Риге существенных осадков не ожидается, сохранится облачная погода, днём около +10 градусов.

Погоду определяет циклон, поэтому небо останется затянутым, а атмосферное давление — пониженным.