Нам хлеба не надо – работу давай: сегодня в Риге предложат более 1300 рабочих мест

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Государственное агентство занятости (ГАЗ) проведёт в Риге масштабную ярмарку вакансий - 60 работодателей предложат соискателям более 1300 свободных рабочих мест.

Мероприятие состоится 7 мая, в четверг, с 11:00 до 15:00 в конференц-центре «Fantadroms» по адресу: Рига, ул. Густава Земгала, 74а. Вход бесплатный, сообщили порталу bb.lv в ГАЗ.

Ярмарка призвана дать возможность каждому соискателю лично встретиться с работодателями из самых разных отраслей, обсудить условия труда, особенности работы и пройти первичные собеседования.

ГАЗ рекомендует желающим найти работу сразу взять с собой CV, чтобы общение с представителями работодателей прошло проще.

Среди участников - государственные и муниципальные организации, а также частные компании. В том числе: Latvijas dzelzceļš, Latvijas gaisa satiksme, Рижский аэропорт, Rīgas satiksme, Rīgas ūdens, Rīgas namu pārvaldnieks, Vivi, Государственная полиция, Служба неотложной медицинской помощи, муниципальная полицию Риги, Национальные вооружённые силы, крупнейшие больницы, Circle K Latvia, Depo DIY, DPD Latvija, G4S Latvia, Jysk, Lidl Latvija, Lido, Maxima Latvija, Rimi Latvia.

Некоторые работодатели обещают не только представить актуальные вакансии и проведут первые интервью, но и организуют специальные презентации, где подробнее расскажут о своей деятельности, рабочей среде и перспективах развития.

Антон Городницкий
