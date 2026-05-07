Соединенные Штаты провели "очень хорошие" переговоры с Ираном, заявил на пресс-конференции в Белом доме в среду, 6 мая, президент США Дональд Трамп, пишет DW. По его словам, стороны, "вполне возможно", смогут вскоре заключить сделку и завершить конфликт. "Сейчас у нас все идет хорошо, и мы должны получить то, что должны получить. Если мы этого не сделаем, нам придется сделать большой шаг дальше. Но при этом они хотят заключить сделку", - сообщил Трамп.

По его словам, Тегеран согласился с главным требованием Вашингтона - отказаться от разработки ядерного оружия. Меду тем власти Ирана пока никак не комментировали заявление президента США.

Axios: США близки к соглашению с Ираном

Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Иран и США близки к подписанию "одностраничного меморандума о взаимопонимании", который станет мирным соглашением между сторонами и создаст основу для дальнейших переговоров.

В частности, документ предусматривает 30-дневные переговоры, на которых стороны должны заключить дополнительные соглашения об Ормузском проливе, ядерной программе Ирана и о санкциях США. Белый дом ожидает, что Иран подпишет меморандум до конца текущей недели, пишет Axios.

Власти Ирана ранее заявили, что изучают предложение США о завершении войны и в ближайшее время передадут свой ответ через Пакистан, который выступает посредником на переговорах между Вашингтоном и Тегераном.