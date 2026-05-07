Лишь один из девяноста жителей ЛР занимается политикой. Зато товары из РФ бойкотирует каждый седьмой

Дата публикации: 07.05.2026
ФОТО: LETA

Говорят, что, если ты не занимаешься политикой – то политика займется тобой, но население ЛР к этому относится скептически. Феномен низкого участия наших земляков в деятельности политических партий продемонстрирован опросом – только 1,1% населения в течение последнего года.

С другой стороны, на выборы ходит 66% опрошенных, а еще около 17% подписывает разные петиции, в т.ч. электронные.

Еще довольно распространен, в отличие от партийной активности, бойкот определенных продуктов – близко к 13% населения их не приобретало (не нужно указывать пальцами направление – все и так ясно).

«Жители чаще всего участвуют в пожертвованиях и благотворительности (43%) или в толоках по уборке окружающей среды (34%), отдавая предпочтение солидарности и активности общего блага, – сообщают социологи. – Две трети считают, что политическая система мало позволяет влиять на политику, однако политически активные чаще чувствуют себя влиятельными».

По оценке экспертов, чем выше у граждан ЛР образование и доходы – тем чаще они принимают участие в общественной активности. Соответственно, политические силы, рассчитывающие на восстание социальных низов, могут быть жестоко обмануты в своих ожиданиях – те, кому политика и жизнь государства априори не интересны, попросту не придут на выборы…

Все это показал оплаченный из бюджета государственный исследовательский проект «Векторы сплочения общества: от сплочения вокруг государственной нации (2012-2018) к сплоченной общности граждан во имя государства, общества и безопасности индивидов (2024-2025)» – его представили недавно в парламенте.

#выборы #образование #доходы #политика #опрос
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
